В Японии издательство Kodansha 11 ноября запустило новый лейбл манги Kaqreal. Он будет создавать вымышленные комикс-версии исторических материалов и материалов, подготовленных на основе журналистских сообщений, для взрослых читателей, которые все чаще выбирают экранный контент вместо традиционных книг, сообщает The Japan Times.

Сочетание репортажа и манги

Kaqreal должен объединить репортерскую основу существующих медиабрендов Kodansha Weekly Gendai и Friday с опытом компании в манге. Kodansha издает, в частности, серии «Атака титанов», «Акира», «Прекрасная воительница Сейлор Мун» и Blue Lock.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расчет на новых читателей

Главный редактор Kaqreal Тосихиро Цутия заявил, что лейбл стремится привлечь новых читателей, сочетая журналистские послания с эмпатией, которую предлагает манга. По данным издания, запуск является частью поиска Kodansha новой аудитории за пределами традиционного книгоиздания на фоне снижения продаж печатных книг. Издательство также развивает новые проекты через свою лабораторию инноваций.

Читай нас в