Американка Коко Гауфф победила Джессику Пегулу в первом туре группового этапа WTA Finals 2026 в Индиан-Уэллсе, США. Матч продолжался 159 минут и завершился со счетом 6:4, 6:7(5), 6:2. Об этом сообщает Interia Sport.

Гауфф взяла первый сет

В стартовой партии теннисистки удерживали свои подачи, хотя Гауфф в девятом гейме отыграла тройной брейк-пойнт. При счете 5:4 Пегула имела несколько возможностей удержать свою подачу, однако Гауфф реализовала четвертый сетбол и выиграла сет за 46 минут.

В начале второй партии Пегула повела 3:0, а затем — 5:1. Гауфф сократила отставание, сравняв счет 5:5, после чего удержала подачу и гарантировала себе как минимум тай-брейк. Пегула отыграла матчбол соперницы, а в тай-брейке победила 7:5, сравняв счет по сетам.

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Решающая партия

В третьем сете Гауфф сразу сделала брейк и повела 3:0. Пегула ответила двумя выигранными геймами, однако не смогла продолжить камбэк. При счете 5:2 Гауфф подавала на матч и оформила первую победу на турнире.

В следующем туре Гауфф сыграет с Линдой Носковой, которая возглавляет группу благодаря лучшему соотношению выигранных и проигранных сетов. Джессика Пегула встретится с Мартой Костюк. Турнир WTA Finals в Индиан-Уэллсе продлится до 15 ноября.

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