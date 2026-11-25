Исследователи из Университета Палацкого в чешском Оломоуце разработали коктейль из трех радиомаркеров для ПЭТ-визуализации инфекций, вызванных Pseudomonas aeruginosa, или синегнойной палочкой. В животных моделях смесь смогла выявить все протестированные штаммы бактерии, сообщает News-Medical.

Три маркера для разных штаммов

Команда ученых изучала три радиомаркера: 68Ga-PVDI, 68Ga-PVDII и 68Ga-PVDIII. Каждый из них предназначен для выявления одного из трех типов P. aeruginosa. Сначала ученые оценили стабильность веществ и их поглощение микробными культурами, а затем исследовали распределение маркеров в организме здоровых животных и в двух моделях инфекции.

Согласно результатам работы, радиомаркеры продемонстрировали высокую стабильность в опытах in vitro и in vivo, быстро выводились почками и мало задерживались в крови. Каждый проверенный штамм бактерии активно поглощал по меньшей мере один из трех маркеров.

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Отличие инфекции от воспаления

Коктейль не накапливался в участках неинфекционного воспаления, а также в протестированных моделях инфекций, вызванных другими патогенами. Кроме того, метод позволил следить за развитием инфекции в течение нескольких дней.

Синегнойная палочка является одним из основных возбудителей внутрибольничных инфекций. Особенно уязвимы к ней пациенты с ослабленным иммунитетом, критически больные люди и пациенты с муковисцидозом. Авторы исследования отмечают, что направление визуализации на специфические механизмы бактерии, а не на общую воспалительную реакцию организма, потенциально может помочь быстрее идентифицировать инфекцию, контролировать ее течение и оценивать ответ на лечение. Результаты опубликованы в The Journal of Nuclear Medicine.

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