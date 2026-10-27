Администрация Лонсестонского колледжа в австралийском штате Тасмания отозвала приглашения политикам на предстоящие праздничные мероприятия в конце учебного года. Решение связано с реакцией образовательного сообщества на публикацию премьера штата Джереми Роклиффа о рождественском мероприятии в другой школе, сообщает ABC News Australia.

Письмо директорки колледжа

ABC ознакомилось с письмом директорки колледжа Вики Маккрилл, датированным 27 октября и адресованным одному из тасманийских политиков. В письме указано, что колледж поддерживает обеспокоенность Тасманийской ассоциации организаций государственных школ, Австралийского образовательного союза и Тасманийской ассоциации директоров школ.

Директорка заявила, что способ рассмотрения жалобы премьером причинил страдания и вред членам местного школьного сообщества. По ее словам, колледж решил поддержать профсоюзные действия и отозвать приглашения политикам на запланированные празднования. По информации ABC, приглашения, вероятно, отменили для представителей всех партий.

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Спор вокруг Рождества

14 октября Джереми Роклифф написал в соцсетях, что получил информацию о попытках убрать все упоминания Рождества со школьных празднований в конце года. Речь шла о начальной школе Треваллина в Лонсестоне, где планировали переименовать мероприятие «Рождество на холме» в «Экстраваганзу в конце года».

В то же время, по данным ABC, школа все равно планировала провести ряд мероприятий с рождественской тематикой. Премьер не назвал учебное заведение в своей публикации, однако позднее его название было обнародовано. ABC также сообщает, что исполняющий обязанности директора начальной школы, вероятно, ушел в отпуск из-за стресса.

В пятницу Австралийский образовательный союз призвал политиков не посещать государственные школы Тасмании до завершения четвертого учебного семестра, если премьер не принесет извинения. Руководитель тасманийского отделения союза Брайан Уайтмен и сенатор от Тасмании Хелен Полли призвали Джереми Роклиффа и министра образования Джо Палмер извиниться за ситуацию.

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