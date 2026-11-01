В Японии бывшие жители островов, которые страна называет Северными территориями, совершили чартерный полет возле них, чтобы почтить память предков. В субботу самолет с 34 участниками, среди которых были бывшие жители островов и их родственники, вылетел из аэропорта Немуро-Накасибецу на Хоккайдо. Как сообщает The Japan Times, около 11:00 участники сложили руки в молитве во время полета возле островов.

Замена посещений могил

Воздушную мемориальную церемонию организовали главным образом из-за приостановки Японией и Россией, государством-агрессором, программ обмена. Одна из них позволяла бывшим жителям посещать могилы родственников и предков на островах, на которые претендует Япония.

Программы обмена приостановили из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Это была вторая такая церемония: первую провели в 2020 году во время пандемии COVID-19. Еще одно подобное мероприятие запланировано на 7 ноября.

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Воспоминания бывших жителей

89-летняя Томие Нисидаде, бывшая жительница острова Кунасири, сказала, что, глядя на острова с самолета, вспоминает родной дом и испытывает ностальгию. В полете также участвовала 90-летняя Куни Табата, которая рассказала о школе, где училась. Ее 66-летняя дочь Хитоми Хоси сказала, что острова одновременно близки и далеки, и вспомнила, что ее мать когда-то там жила.

Острова находятся в центре территориального спора между Японией и Россией. По данным издания, советские войска захватили их у Японии в последние дни Второй мировой войны.

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