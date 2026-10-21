В Сингапуре бывшая генеральный директор компании по очистке воды Hyflux Оливия Лум Оой Лин и еще пятеро бывших руководителей не будут давать показания в свою защиту на судебном процессе. Их обвиняют в предполагаемом нераскрытии инвесторам существенной информации о продаже электроэнергии в рамках проекта опреснения воды Tuaspring, сообщает Channel NewsAsia.

Прокуратура завершила представление своей позиции в процессе, слушания по которому начались в августе 2025 года. 21 октября адвокаты шестерых обвиняемых сообщили суду, что не будут подавать ходатайство об отсутствии дела, требующего ответа. После этого главный окружной судья Тох Хан Ли призвал обвиняемых представить защиту.

Позиция защиты

Защитники 65-летней Лум и других обвиняемых заявили, что их подзащитные не будут давать показания лично. Вместо этого защита совместно вызовет эксперта. На 23 ноября назначена конференция, в ходе которой должны определить следующие даты слушаний. После этого защита представит свою позицию.

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Вместе с Лум по делу проходят бывший финансовый директор Hyflux Чо Ви Пен и бывшие независимые директора Тео Кианг Кок, Кристофер Муругасу, Гох Чи Чонг и Ли Джу Хай.

Суть дела

Прокуратура продолжает рассмотрение двух обвинений против Лум по Закону о ценных бумагах и фьючерсах. Первое касается публичного предложения ценных бумаг на 200 млн сингапурских долларов, в котором, по версии обвинения, были опущены сведения о продаже электроэнергии. Второе — ее предполагаемого согласия как гендиректора на умышленное непредоставление бирже информации, связанной с этой продажей. Еще четыре обвинения против Лум были отложены или не рассматриваются в рамках этого процесса.

По версии прокуратуры, Hyflux представляла Tuaspring как свой второй и крупнейший завод по опреснению морской воды в районе Туас. В то же время компания якобы не сообщила, что продажу воды национальному агентству PUB по очень низкой цене планировали финансировать новым бизнесом по продаже электроэнергии с электростанции. Неудачный выход на сингапурский рынок электроэнергии, по данным прокуратуры, способствовал краху компании и затронул около 34 тысяч инвесторов, которым по бессрочным ценным бумагам и привилегированным акциям задолжали в общей сложности 900 млн сингапурских долларов.

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