Бывшая операционная директорка криптобиржи FTX Констанс Ван заявила, что Netflix не консультировался с ней по поводу ее изображения в мини-сериале «Альтруисты». В публикации в соцсети X она раскритиковала воплощение ее образа актрисой Мэдисон Ху, назвав его очень стереотипным.

Замечания по поводу акцента

Ван отметила, что один разговор с ней мог бы уберечь Ху от использования китайского акцента, которого, по словам бывшей топ-менеджерки FTX, у нее нет.

Как сообщает Variety, ранее Ван также заявляла, что она и другие бывшие сотрудники Alameda Research и FTX узнали в сериале немногое, кроме имен. По ее оценке, сюжет имеет мало общего с тем, что на самом деле происходило в этих компаниях.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сюжет сериала

«Альтруисты» вышли на Netflix 19 ноября. Мини-сериал, созданный Грэмом Муром, вдохновлен историей основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и бывшей генеральной директорки Alameda Research Кэролайн Эллисон. Главные роли исполнили Энтони Бойл и Джулия Гарнер. Согласно официальному описанию, сериал рассказывает о двух амбициозных молодых идеалистах, которых обвинили в краже 8 миллиардов долларов.

Бэнкман-Фрид основал криптобиржу FTX в 2019 году. После краха компании федеральные присяжные признали его виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре, а позднее он получил 25 лет лишения свободы. Власти США утверждали, что через FTX и Alameda Research он обманул инвесторов и клиентов более чем на 10 миллиардов долларов.

Читай нас в