В Польше бывшая уполномоченная правительства по продвижению бренда страны Барбара Мруз-Горгонь опубликовала заявление по делу отчета «Портрет поляков». Она сообщила, что Окружная прокуратура в Варшаве, которая ведет расследование, до сих пор не предъявила ей обвинений и не вызывала ее для дачи показаний в качестве свидетеля. Об этом сообщает Polsat News.

Объяснение относительно рабочего файла

Мруз-Горгонь заявила, что 26-страничный документ, подвергшийся критике из-за фактических, языковых и редакторских ошибок, был рабочим материалом, а не финальной версией отчета. По ее словам, файл был опубликован на сайте Фонда Marka Polska Think Tank, который она тогда возглавляла, из-за технической ошибки.

Бывшая чиновница признала ошибкой то, что прикрепила рабочий файл к электронному письму членам think tank. По ее версии, впоследствии документ стал доступен через QR-код и распространился публично. Она также утверждает, что материал упорядочивали с помощью редакторских инструментов, в том числе искусственного интеллекта, а его содержание представляло собой набор рабочих тезисов и открытых вопросов для дальнейшей работы.

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Утверждения об окончательном отчете и оплате

По словам Мруз-Горгонь, опубликованный 26-страничный файл не был документом, за который производилась оплата, в том числе из государственных средств. Она заявила, что окончательный отчет насчитывал 156 страниц и стал результатом многомесячных качественных исследований, встреч и панелей по всей стране с участием более 100 человек.

Она сообщила, что за многомесячную работу получила 60 тыс. злотых брутто двумя выплатами по 30 тыс. злотых. Мруз-Горгонь заверила, что Фонд Marka Polska Think Tank не был получателем средств Министерства спорта и туризма Польши или других субъектов, привлеченных к выполнению государственной задачи. Через представителей она передала прокуратуре документы и информацию, заявив о готовности сотрудничать со следствием. В конце заявления она извинилась за ошибку, которая, по ее словам, дорого обошлась ей в профессиональной и личной жизни.

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