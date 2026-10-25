В Израиле бывшую главного военного прокурора Яну Модгавришвили выбрали руководить работой обвинения по делам лиц, подозреваемых в причастности к нападению, возглавляемому ХАМАС, 7 октября 2023 года и удержанию заложников в Газе. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Специальный суд в Иерусалиме

Назначение состоялось на фоне подготовки в Иерусалиме специального военного суда для рассмотрения этих дел. Запланированные процессы будут касаться не только членов формирования Нухба, но и других людей, подозреваемых в причастности к событиям 7 октября.

Издание обратилось к Армии обороны Израиля за разъяснениями относительно конкретных обязанностей Модгавришвили и графика начала судебных производств.

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Решение Кнессета и место для суда

11 мая Кнессет одобрил законодательство, создающее отдельную правовую основу для этих преследований. За решение проголосовали 93 депутата, голосов против не было. Законодательную инициативу продвигали депутаты Симха Ротман от партии «Религиозный сионизм» и Юлия Малиновская от партии «Наш дом Израиль».

17 июня Ротман и Малиновская посетили район Атарот на севере Иерусалима, где им представили две возможные площадки для суда. Озвученные планы предусматривали девять залов заседаний, а также места для семей пострадавших, общественности и журналистов. Ротман называл среди логистических факторов близость к тюрьме Офер и пунктам пропуска, которыми пользуются палестинские адвокаты.

Модгавришвили более двух десятилетий служила в армии, в том числе была военным судьей и занимала другие юридические должности. Последние четыре года службы она работала главным военным прокурором. В 2013 году ее также назначили в Министерстве юстиции рассматривать жалобы допрашиваемых Службой безопасности Израиля.

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