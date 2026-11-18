В Сан-Франциско, США, бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг может выдвинуть двух кандидатов в совет директоров компании на ежегодном собрании акционеров. Как сообщает Channel NewsAsia, такое право следует из корпоративных документов и материалов для акционеров.

Согласно правилам Nvidia, акционер или группа акционеров могут выдвигать кандидатов для включения в прокси-материалы и голосования на ежегодном собрании, если владеют более чем 3% голосов не менее трёх лет. Ежегодное собрание компании обычно проходит в июне.

Доля Хуанга

Хуанг и связанные с ним структуры, согласно данным LSEG, владеют более чем 3% акций Nvidia уже свыше трёх лет. Сейчас ему принадлежит примерно 3,5% компании.

Он может выдвигать кандидатов, соответствующих требованиям к независимым членам совета директоров. В то же время выдвижение не гарантирует им места в совете: кандидатов должны поддержать акционеры при голосовании.

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Nvidia также может не включить кандидата в бюллетень, если этот человек нарушил устав или внутренние правила компании.

Расследование и возможное возвращение

8 ноября совет директоров Nvidia сообщил о начале расследования на фоне публикаций, в которых говорилось, что Хуанг мог быть целью деятельности иностранной разведки. Reuters не удалось установить, нарушало ли поведение Хуанга устав или внутренние правила компании.

После отставки Хуанга на прошлой неделе некоторые руководители, сотрудники и инвесторы выступали за его возвращение на должность. Хуанг заявил, что для него было бы честью вновь возглавить Nvidia, если совет директоров сочтёт это лучшим решением для акционеров и сотрудников. В то же время три осведомлённых о ситуации человека сообщили Reuters, что совет не рассматривал его восстановление в должности.

После закрытия торгов во вторник Nvidia спрогнозировала квартальную выручку выше ожиданий Уолл-стрит.

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