Бывший глава Nvidia Дженсен Хуанг согласился дать показания в банковском комитете Сената США. Председатель комитета, сенатор-республиканец от Южной Каролины Тим Скотт, заявил, что рассчитывает провести слушания до Рождества.

Слушания в Сенате и Палате представителей

По данным UPI, согласился дать показания также министр торговли США Говард Латник. Об этом стало известно на следующий день после согласия Хуанга выступить 1 декабря перед тремя комитетами Палаты представителей.

В Палате представителей Хуанга должны расспросить о возможном шпионаже Китая и возможных нарушениях американских правил экспорта передовых полупроводников.

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Заявления относительно Megaspeed

UPI также сообщило, что Хуанг на прошлой неделе покинул Nvidia после обнародования информации о двух его внебрачных связях. По данным агентства, одна из женщин, Элис Хуанг, подозревается в шпионаже в пользу Китая.

Скотт заявил CNBC, что хочет выяснить, повлияли ли упомянутые отношения на контроль Nvidia за доступом к самым современным чипам. Он также сказал, что Латника и Министерство торговли США еще в марте предупреждали о вероятной помощи сингапурской компании Megaspeed Китаю в получении передовых полупроводников.

По словам Скотта, Элис Хуанг была руководительницей Megaspeed, а саму компанию следовало внести в перечень иностранных правительств, компаний и лиц, в отношении которых действуют торговые ограничения США.

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