В Японии бывший менеджер крупной строительной компании Takenaka Тацуми Каваи признал обвинения в злоупотреблении доверием по делу о завышенных счетах за работы, связанные со Всемирной выставкой Expo 2025 в Осаке. Об этом сообщает The Japan Times.

Первое слушание по делу

61-летний Каваи подтвердил выдвинутые против него обвинения во время первого слушания в окружном суде Осаки. Его обвиняют в причинении финансового ущерба базирующейся в Осаке компании Takenaka.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Завышение расходов

Согласно обвинительному акту и другим данным, Каваи, предположительно, действовал в сговоре с руководителем строительной компании из префектуры Нара. По версии следствия, в период с февраля по июнь 2025 года они завышали расходы на временный офис на территории Expo.

Как сообщили источники в следствии, часть завышенной суммы, вероятно, использовали для ремонта жилья Каваи в городе Нара и кафе, которым управляют его родственники. По оценке этих источников, ущерб Takenaka составил 13,6 млн иен.

Читай нас в