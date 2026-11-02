Бывший операционный директор Bosasa Анджело Агрицци заявил, что намерен обжаловать решение Высокого суда Гаутенга в Претории, ЮАР, о взыскании с него 1 666 582 825,73 рандов. Он утверждает, что не располагает средствами для исполнения решения, а сумма значительно превышает деньги, которые он лично получил от деятельности в Bosasa.

Как сообщает Daily Maverick, суд обязал Агрицци выплатить эту сумму с процентами, начисляемыми с 29 октября 2026 года до полного расчета. Агрицци, который сейчас живет в Италии вместе с семьей, сказал, что был сотрудником Bosasa, а не директором или акционером компании, поэтому ставит под сомнение возложение на него такой ответственности.

Аргументы для апелляции

Агрицци сообщил, что подаст ходатайство о разрешении на апелляцию. Он не оспаривает свое осуждение: в ноябре 2025 года в рамках соглашения со стороной обвинения он признал вину по трем эпизодам коррупции и одному эпизоду отмывания денег, связанным с его работой в Bosasa.

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Его аргументация сосредоточена на разнице между суммой, которую он, по его утверждению, лично получил, и стоимостью контрактов, предоставленных Bosasa Департаментом исправительных служб ЮАР. Агрицци сослался на оценку активов, которые могут быть реализованы, в 26,75 млн рандов. Он также оспорил вывод о сокрытии активов в Италии, заявив, что властям было известно об этом имуществе, поскольку ранее оно служило залогом.

Выводы суда

Судья Мокхине Мосопа в решении от 29 октября отклонил аргумент о том, что ответственность Агрицци должна ограничиваться только средствами, которые он лично присвоил. Суд установил, что Агрицци действовал совместно с другими руководителями Bosasa в коррупционной схеме, которую более двух десятилетий использовали для получения государственных контрактов примерно на 2,37 млрд рандов.

Согласно выводам суда, в 2000–2016 годах для получения государственного бизнеса было выплачено около 75,7 млн рандов взяток. Суд также пришел к выводу, что Агрицци не предоставил полную информацию о своих финансах и имуществе, включая активы в Италии. Национальная прокуратура ЮАР приветствовала решение, заявив, что уголовное правосудие должно предусматривать не только приговоры, но и взыскание финансовых выгод, полученных от преступной деятельности.

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