В Израиле бывший премьер-министр и лидер партии B’Yachad Нафтали Беннет в закрытых разговорах призвал блок во главе с Гади Айзенкотом не уговаривать ультраортодоксальные партии войти в будущую коалицию, а оказывать на них политическое давление. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Walla.

Давление вместо уступок

По данным Walla, Беннет считает, что ультраортодоксальным партиям следует показать, что они могут потерять, если останутся вне правительства. Он призвал продвигать инициативу «Альянс тех, кто служит», чтобы побудить эти партии присоединиться к коалиции из опасений последствий пребывания в оппозиции.

Избирательная кампания Беннета в значительной степени была построена вокруг этой инициативы и обещания изменить государственные приоритеты в отношении людей, служащих в Армии обороны Израиля. При этом он публично не уточнял, готов ли войти в правительство вместе с ультраортодоксальными партиями.

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Переговоры о правительстве

По информации Walla, Беннет еще не определился, какой вариант коалиции поддерживает: правительство, опирающееся на поддержку арабских партий, или коалицию с участием ультраортодоксальных сил, которая потребует компромиссов по вопросу воинского призыва.

Накануне присяги Кнессета Беннет впервые публично прокомментировал переговоры о формировании правительства. В голосовом сообщении партийным активистам он заявил, что делает все возможное, чтобы помочь лидеру партии Yashar Гади Айзенкоту сформировать сионистское правительство национального обновления и добиться изменений для тех, кто служит. Он также сказал, что резервистам нужны люди, которые разделят с ними это бремя.

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