В США страховая компания EquiTrust Life Insurance, ранее принадлежавшая баскетболисту Мэджику Джонсону, направила $12,3 млрд в предприятия, контролируемые владельцем бейсбольного клуба Los Angeles Dodgers Марком Уолтером или связанные с ним. Займы таким компаниям в конечном итоге составили около трети активов EquiTrust, сообщает Fortune со ссылкой на The Wall Street Journal.

Инвестиции страховых компаний

По данным издания, EquiTrust и связанная с ней Heritage Life Insurance в общей сложности направили более $19 млрд в бизнесы, связанные с Уолтером. The Wall Street Journal отмечает, что эти инвестиции схожи с кредитованием связанных сторон, которое федеральные следователи изучают в собственных страховых компаниях Уолтера.

Уолтер, который также является исполнительным директором Guggenheim Partners, предложил Джонсону инвестировать в EquiTrust в 2015 году. Активы страховщика за время владения Джонсона выросли более чем вдвое, а сам он получил около $234 млн дивидендов. К 2025 году Джонсон продал страховщика компании Amistad Financial, однако сохранил инвестицию в этом бизнесе.

Bloomberg ранее сообщал, что Amistad Financial, где Джонсон входит в совет директоров и является миноритарным акционером, в марте—июне 2026 года также предоставляла кредиты компаниям и посредникам, связанным с Уолтером. Ни Джонсона, ни EquiTrust не обвиняли в противоправных действиях.

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Расследование в отношении страховых компаний Уолтера

Федеральные прокуроры на Манхэттене и Комиссия по ценным бумагам и биржам США проверяют, не классифицировали ли страховые компании Уолтера инвестиции в аффилированный бизнес как независимые сделки, которые должны были быть раскрыты регуляторам. Расследование касается Delaware Life Insurance и Clear Spring Life and Annuity.

Обе компании получили повестки большого жюри присяжных в феврале. Внутренняя проверка, согласно регуляторным документам, установила, что более $20 млрд займов и инвестиций следовало определить как операции со связанными сторонами, сообщала The New York Times.

19 ноября страховой регулятор штата Делавэр заявил, что проводит собственное расследование совместно с федеральными органами, в том числе с Комиссией по ценным бумагам и биржам. Холдинговая компания Уолтера TWG Global отрицает нарушения и заявляет, что действовала добросовестно. Уолтеру и его компаниям не предъявляли уголовных обвинений.

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