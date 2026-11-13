Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм будет введен в Национальный зал славы футбола США в составе класса 2027 года. Церемония состоится 16 апреля 2027 года во Фриско, штат Техас.

Вклад в развитие MLS

Как сообщает BBC Sport, Бекхэм узнал об избрании по итогам голосования ветеранов во время встречи совета руководителей MLS в четверг. Он назвал свое время в США невероятным путешествием и заявил, что стремится еще долго развивать лигу и футбол в стране.

В 2007 году Бекхэм перешел из мадридского «Реала» в «Лос-Анджелес Гэлакси», подписав пятилетний контракт. За шесть сезонов в клубе он провел 124 матча во всех турнирах, забил 20 голов и дважды выигрывал Кубок MLS и Supporters’ Shield. В 2009 и 2010 годах футболист также дважды находился в аренде в «Милане».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Совладелец «Интер Майами»

После завершения карьеры в 2013 году Бекхэм стал совладельцем клуба MLS «Интер Майами». В 2023 году клуб подписал чемпиона мира в составе сборной Аргентины Лионеля Месси.

Вместе с Бекхэмом в Зал славы в первый год, когда они получили право быть выдвинутыми, были избраны бывшие футболистки сборной США Меган Рапино и Джули Эрц. Обладательница Ballon d’Or Рапино и полузащитница Эрц дважды становились чемпионками мира со сборной США — в 2015 и 2019 годах.

Читай нас в