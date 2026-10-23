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Бывшего полицейского признали виновным в убийстве 2006 года — ABC News Australia

Фёдор Крыштовский 23 Октября 2026 08:00
Бывшего полицейского признали виновным в убийстве 2006 года — ABC News Australia

В Австралии присяжные Верховного суда признали 74-летнего бывшего полицейского Стивена Фредерика Джонсона виновным в убийстве Кристофера Джарвиса, отца из Уоррнамбулла. Обвинительный вердикт касается давнего дела об убийстве, совершенном в июне 2006 года.

Исчезновение Кристофера Джарвиса

Джарвису было 38 лет, когда 13 июня 2006 года он исчез из своего дома в Вангуме, недалеко от Уоррнамбулла. С тех пор мужчину никто не видел. Джонсон не признавал себя виновным по одному обвинению в убийстве, связанному с исчезновением Джарвиса.

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Дальнейшие шаги по делу

После оглашения вердикта друзья и родственники Джарвиса радовались и праздновали в суде. Ходатайство об освобождении Джонсона под залог не подавалось. Ему назначат наказание позднее. ABC сообщило, что журналист продолжает собирать и проверять дополнительные детали дела и опубликует обновление, сообщает ABC News Australia.

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