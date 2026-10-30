В Сиднее, Австралия, бывшему сотруднику центра по уходу за детьми Эшли Полу Гриффиту предъявили 202 обвинения в преступлениях против детей. Полиция Нового Южного Уэльса заявила, что 48-летний мужчина, предположительно, совершал сексуальное насилие в отношении 23 детей в возрасте от одного до пяти лет, работая во внутренней западной части Сиднея с июля 2014 года по декабрь 2017 года.

Обвинения после расследования

Как сообщает ABC News, среди обвинений — 68 эпизодов полового сношения с ребенком младше 10 лет и 42 эпизода полового сношения при отягчающих обстоятельствах с ребенком этого возраста. Гриффиту также вменяют 23 эпизода изготовления материалов сексуального насилия над детьми, а также непристойные нападения на детей при отягчающих обстоятельствах.

Подразделение полиции штата по противодействию насилию над детьми и Австралийская федеральная полиция расследуют обвинения, связанные с Сиднеем, с ноября 2022 года. По данным полиции, в рамках длительного и сложного расследования правоохранители проверили тысячи цифровых файлов и провели масштабную работу по установлению потерпевших.

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Дело отложили до января

Гриффита экстрадировали из Квинсленда в Новый Южный Уэльс в среду, а в пятницу арестовали в исправительном учреждении Сильверуотер. На заседании суда по вопросу залога адвокат по юридической помощи Бетани Бернс не подавала ходатайство о залоге от его имени, поэтому в залоге ему формально отказали. Гриффит не присутствовал на заседании, а судья Дэниел Ковингтон отложил рассмотрение дела до января.

В 2024 году Гриффита приговорили в Квинсленде к пожизненному заключению после того, как он признал вину в преступлениях против 69 девочек в центрах дошкольного образования в Брисбене и Италии на протяжении двух десятилетий. Суд постановил, что он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение после 27 лет заключения.

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