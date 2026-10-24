В Австралии 44-летнему мужчине из северной Тасмании предъявили три обвинения в изнасиловании. Как сообщает ABC News, предполагаемые преступления произошли в апреле прошлого года. По данным издания, этим мужчиной, вероятно, является бывший тренер футбольного клуба Bracknell Джош Адамс.

Рассмотрение дела в суде

Мужчина должен предстать перед Магистратским судом Лонсестона в начале следующего года. Президент Северной футбольной ассоциации Тасмании Питер Гатвайн заявил, что организацию недавно проинформировали о предъявлении тренеру обвинения в тяжком уголовном правонарушении.

По его словам, ассоциация не будет давать дальнейших комментариев, поскольку дело находится на рассмотрении суда.

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Отставка президентки клуба

Президентка Bracknell Football Club Николь Джонс сообщила в социальных сетях, что немедленно покидает должность и прекращает выполнять все официальные клубные обязанности. Независимое медиа ранее опубликовало материал о частной переписке между Джонс и матерью предполагаемой потерпевшей.

Джонс признала свои высказывания в переписке неуважительными, неуместными и ошибочными и принесла за них извинения. Гатвайн заявил, что ассоциация глубоко обеспокоена содержанием сообщений и передала этот вопрос Австралийской футбольной лиге для независимого рассмотрения. Он также подчеркнул, что люди, сообщающие о предполагаемом сексуальном насилии, должны получать достойное, сочувственное и уважительное отношение.

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