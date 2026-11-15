На климатическом саммите COP31 в Анталье, Турция, коалиция из 57 стран готовится представить новые национальные планы по сокращению зависимости от угля, нефти и газа. Инициатива продолжает работу после выхода Колумбии — одного из государств-основателей.

Коалицию создали в апреле в колумбийском городе Санта-Марта, чтобы преобразовывать международные обещания отказаться от ископаемого топлива в конкретную государственную политику. Как сообщает The Independent, на этой неделе объединение должно обнародовать отчет о прогрессе участников, в том числе о дополнительных национальных планах энергетического перехода.

Смена руководства коалиции

Ирландия и тихоокеанское государство Тувалу должны перенять руководство инициативой у Колумбии и Нидерландов. Вторую международную конференцию коалиции планируют провести в июле 2027 года. Министерство климата, энергетики и окружающей среды Ирландии подтвердило выход Колумбии и заявило, что готовит программу мероприятий вместе с Тувалу.

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Выход Колумбии произошел после прихода к власти президента Абелардо де ла Эсприэльи, который обещал укрепить нефтегазовую отрасль и возобновить разведку месторождений. Его предшественник Густаво Петро сделал отказ от ископаемого топлива одним из приоритетов экологической политики и прекратил заключение новых контрактов на разведку нефти и газа.

Добровольные дорожные карты

На COP28 в Дубае в 2023 году почти 200 стран впервые согласились переходить от ископаемого топлива в энергетических системах, однако договоренность не содержала обязательного графика. На нынешнем саммите участники обсуждают возможность признать глобальную дорожную карту, разработанную председательством Бразилии на COP30 в 2025 году.

По словам советницы Международного института устойчивого развития Натали Джонс, 23 страны уже объявили национальные или региональные дорожные карты либо планы их разработки. В то же время профессор Имперского колледжа Лондона Йоери Рогель отметил, что лишь несколько государств уже опубликовали такие документы, а добровольный характер обязательств требует четких сроков и практических решений.

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