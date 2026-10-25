Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья заявил, что во время бомбардировки в сельской местности муниципалитета Эль-Тамбо, в департаменте Каука на юго-западе страны, погибли 10 членов группировки ELN. Операция произошла до рассвета 22 октября, а власти сообщили о ее результатах 25 октября.

Операция «Оникс»

По словам президента, военные и полиция провели операцию «Оникс» против Национально-освободительной армии Колумбии, известной как ELN. Среди погибших, как утверждает де ла Эсприэлья, были двое командиров группировки, известных под псевдонимами Маркос Пасифико и Очента, которого также называли Мурильо.

Президент назвал операцию «самым мощным ударом за восемь лет» по ELN. По его утверждению, силовики изъяли семь винтовок, пистолет и две гранаты. Также в районе операции был обнаружен лагерь, рассчитанный примерно на 25 человек.

Об этом сообщает The Rio Times. Издание отмечает, что колумбийские СМИ сначала сообщали о девяти погибших, а президент позднее заявил о 10.

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Пятая бомбардировка

Колумбийские СМИ называют эту операцию пятой бомбардировкой незаконных вооруженных групп, санкционированной властями. Тактика стала предметом критики из-за присутствия несовершеннолетних в лагерях группировок, которые вербуют детей.

После удара в департаменте Гуавиаре в конце августа, по сообщениям колумбийских СМИ, среди 10 погибших были трое несовершеннолетних в возрасте 15, 15 и 16 лет. Еще одна операция 10 октября в регионе Кататумбо возле границы с Венесуэлой, по данным La Silla Vacía, привела к гибели 16-летней девушки. В доступных источниках не указано, были ли несовершеннолетние среди погибших в Эль-Тамбо.

ELN — леворадикальная партизанская группировка, которая ведет борьбу против колумбийского государства с 1960-х годов.

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