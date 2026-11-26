Правительство Колумбии прекратило действия, направленные на завершение присоединения страны к Новому банку развития БРИКС. Министерство иностранных дел заявило, что новых шагов в отношении этого многостороннего финансового института также предприниматься не будет, сообщает Anadolu Agency.

Решение МИД Колумбии

Внешнеполитическое ведомство не привело причин такого решения. В то же время в министерстве отметили, что Колумбия продолжит сотрудничество с другими многосторонними организациями и международными партнерами, чтобы привлекать ресурсы и техническую помощь для Национального плана развития на 2026–2030 годы.

Предыдущая политика и отношения с США

Бывший президент Густаво Петро стремился укрепить связи Колумбии с развивающимися странами и диверсифицировать международные партнерства. В мае 2025 года во время визита в Шанхай он встретился с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф и выразил заинтересованность во вступлении в учреждение.

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В июне 2025 года банк одобрил заявку Колумбии на членство, а в ноябре того же года правительство Петро внесло в Конгресс законопроект о ратификации соглашения о присоединении. Решение приостановить процесс приняли на фоне курса президента Абелардо де ла Эсприэльи на восстановление отношений с Вашингтоном после ухудшения контактов во время президентства Петро.

Новая администрация, начавшая работу в августе, заявляла о намерении укреплять сотрудничество с администрацией президента США Дональда Трампа. Вашингтон, со своей стороны, сигнализировал о готовности углублять связи с новым правительством, в частности в сферах безопасности и экономики.

Новый банк развития БРИКС финансирует инфраструктурные проекты и проекты устойчивого развития в странах с формирующимися рынками.

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