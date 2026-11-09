В США развитие искусственного интеллекта и строительство дата-центров могут временно замедлиться после местных голосований по таким объектам. Такую оценку в колонке для Fortune высказал основатель Going Global Ventures Марк Миневич.

По утверждению автора, на голосование вынесли 41 местный вопрос, касающийся дата-центров, в 10 штатах. Избиратели встали на сторону противников отрасли во всех случаях, кроме одного голосования в Харвуде, штат Северная Дакота. В большинстве этих голосований преимущество составило более 70%.

Возможные новые правила

Миневич прогнозирует, что после начала работы нового состава Конгресса США в январе правила для разработчиков передовых моделей ИИ могут ужесточиться. Среди возможных шагов он назвал обязательное тестирование моделей по государственным стандартам, усиление защиты информаторов, прозрачное сообщение об инцидентах и независимый аудит.

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По мнению автора, также возможны дискуссии об ответственности за действия ИИ-агентов, экспортных ограничениях на оборудование и регулировании так называемого надзорного ценообразования. Речь идет об использовании данных о просмотре сайтов, покупках или геолокации потребителя для установления персонализированной цены.

Условия для дата-центров

Миневич считает, что для получения общественной поддержки компаниям придется самостоятельно оплачивать модернизацию электросетей для подключения объектов, заключать долгосрочные контракты, публиковать данные об использовании воды и электроэнергии и сокращать нагрузку на сеть в часы пик.

Руководитель направления цифровой инфраструктуры AlixPartners Андрей Данис предположил, что ограничения для крупных кампусов могут усилить роль меньших региональных дата-центров, размещенных там, где имеются резервы электроэнергии. По его словам, дата-центры, которые уже имеют все разрешения и строятся, могут стать более ценными, тогда как проекты без необходимых разрешений на электроэнергию, воду и эксплуатацию рискуют столкнуться с задержками или отменой.

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