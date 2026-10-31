Колумнист Jerusalem Post Майкл Фройнд в материале после выборов в Кнессет призвал политиков Израиля подтверждать предвыборные обещания конкретными действиями. По его мнению, победа на выборах не означает автоматического обретения доверия общества.

Автор отметил, что во время кампании политики обещали избирателям усиление безопасности, более низкие цены и лучшее будущее. В то же время, по его оценке, настоящим испытанием для избранных представителей станут решения после завершения кампании, когда исчезнет внимание камер.

Библейский пример ответственности

Фройнд обратился к отрывку из Второй книги Царств, в котором пророк Елисей помогает вдове, которая из-за долгов могла потерять двух сыновей. Он также упомянул историю женщины из Сунама, чей сын умер: слуга пророка Гиезий пытался не допустить ее к Елисею, но тот вмешался, а затем сам пришел к ней домой и воскресил ребенка.

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По мнению колумниста, эти эпизоды показывают, что люди в беде нуждаются не только в сочувствии. Он сравнил действия Елисея с обязанностью лидеров лично реагировать на проблемы, которые нельзя решить, лишь поручив их другим людям.

Проблемы после кампании

Фройнд указал, что политики должны слышать родителей, чьи дети длительное время находятся на резервной службе, семьи, которым трудно оплачивать счета, а также людей, переживающих горе и травму после 7 октября. Он также подчеркнул, что избиратели, поддержавшие другие партии, заслуживают такого же уважения и внимания.

По оценке автора, выборы определяют состав следующего Кнессета, однако избранные политики должны заслужить доверие граждан дальнейшей работой и решениями.

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