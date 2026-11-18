Американская команда Cadillac подтвердила, что финский гонщик Валттери Боттас останется в ее составе на сезон Формулы-1 2027 года. Это решение положило конец спекуляциям о будущем 37-летнего пилота, сообщает Sky Sports.

Дебютный состав Cadillac

Боттас вернулся в Формулу-1 после годичного перерыва вне стартовой решетки. В дебютном для Cadillac сезоне в чемпионате он вошел в первый состав новой команды вместе с Серхио Пересом.

Перес в прошлом месяце продлил контракт с Cadillac как минимум до 2029 года. Таким образом, оба опытных гонщика будут выступать за команду и в сезоне 2027 года.

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Заявление Боттаса

Боттас заявил, что рад продолжить свой путь с Cadillac в 2027 году. Он отметил, что создание команды Формулы-1 с нуля — непростая задача, но именно это делает вызов особенным.

По словам финского пилота, команда уже заложила фундамент, учится и улучшается, а он верит в совместный проект. Его заявление о том, что он остается, было отсылкой к радиопереговорам после победы Боттаса на Гран-при Австралии 2019 года в составе Mercedes.

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