Команда под руководством исследователей Гарварда разработала микроскопическое фотонное устройство, которое генерирует примерно в 120 раз больше ультрафиолетовой мощности, чем предыдущие сопоставимые устройства. Чип производит 4,2 милливатта УФ-излучения с длиной волны 390 нанометров непосредственно на чипе, сообщает ScienceDaily.

Преобразование красного света

Для работы устройства использовали тонкоплёночный ниобат лития. Вместо того чтобы передавать ультрафиолетовый свет по оптическим волноводам, где он быстро теряет мощность, исследователи генерируют его внутри чипа из красного света.

Этот процесс называют повышением частоты: в кристалле два фотона красного света объединяются в один УФ-фотон с более высокой энергией. Предыдущие устройства на основе тонкоплёночного ниобата лития, работавшие в этом диапазоне, генерировали лишь десятки микроватт УФ-мощности.

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Боковой полинг волновода

Для эффективного преобразования света ориентацию участков кристалла необходимо многократно менять через точно определённые интервалы вдоль волновода. Такой производственный процесс в нелинейной оптике называют полингом.

Команда разработала технологию бокового полинга (sidewall poling). Исследователи разместили точно сформированные металлические электроды рядом с вытравленным волноводом и подавали небольшое напряжение, чтобы контролируемо изменять ориентацию кристаллических доменов по всему его сечению. По словам соавтора работы Сумьи Гхоша, позиционирование электродов требовало точности около 50 нанометров.

Результаты опубликовали в журнале Nature Communications. По мнению авторов, компактные источники ближнего ультрафиолета могут быть полезны для ионных квантовых компьютеров, сверхточных атомных часов и компактных датчиков для мониторинга парниковых газов и других атмосферных загрязнителей.

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