Команда Формулы-1 Haas продлила соглашение с британским гонщиком Оливером Берманом на сезон 2027 года. Как сообщает Sky Sports News, после нескольких месяцев переговоров стороны согласовали однолетнее продление контракта.

Переговоры завершились перед Гран-при Катара

И команда, и 21-летний пилот ранее неоднократно заявляли о желании продолжить сотрудничество, однако переговоры затянулись на несколько месяцев. Это вызвало спекуляции о возможном влиянии связей Бермана с Ferrari, академию которой он окончил и с которой до сих пор связан.

Перед Гран-при Лас-Вегаса Берман заявлял, что разочарован отсутствием решения по контракту. Haas официально подтвердила продление соглашения в четверг, накануне Гран-при Катара.

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Состав Haas на 2027 год сформирован

Берман заявил, что рад остаться в TGR Haas F1 Team, которая, по его словам, сыграла важную роль в его развитии. Он также отметил, что команда стремится и дальше прогрессировать и у неё есть незавершённая работа.

Руководитель Haas Аяо Комацу назвал продолжение сотрудничества с Берманом естественным решением. По его словам, команда видела профессиональный рост гонщика, его преданность и желание развивать себя и коллектив.

Берман завершил формирование состава Haas на 2027 год. Его напарником станет бразильский новичок Рафаэл Камара, которого месяцем ранее объявили заменой Эстебану Окону. Окон должен был завершить сезон 2026 года, однако после конфликта с командой его в Мексике заменил резервный пилот Рё Хиракава, а Камара получил последние четыре гонки сезона для подготовки к дебютному полному году в Формуле-1. После подтверждения контракта Бермана все 11 команд чемпионата определили обоих пилотов на 2027 год.

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