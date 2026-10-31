В Сеуле команда специального советника Ли Тэ Хана попросила Национальную избирательную комиссию Южной Кореи сохранить неприкосновенными 420 избирательных урн, которые могут понадобиться для повторного осмотра. Об этом сообщает Korea Herald.

Проверка бюллетеней

Урны хранились в гандбольном комплексе Олимпийского парка на юго-востоке Сеула после местных выборов 3 июня. В четверг следственная группа вывезла их из комплекса после проверки всех 2,47 миллиона бюллетеней, поданных в районе Сонпха.

Расследование касается беспрецедентной нехватки бюллетеней в день голосования. Из-за этого некоторые избиратели не смогли проголосовать, поскольку их не допустили к голосованию до того, как они успели отдать свой голос.

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Хранение и дополнительный осмотр

По данным избирательной комиссии, бюллетени были помещены в 433 урны. Из них 420 урн, в отношении которых во время осмотра не было возражений, доставили в хранилище комиссии в столичном регионе. Согласно избирательному законодательству, их будут хранить в течение срока полномочий избранных должностных лиц.

Команда спецсоветника забрала оставшиеся 13 урн для дальнейшего осмотра из-за возражений, высказанных присутствующими наблюдателями. Часть этих урн должны направить в Национальную службу судебной экспертизы для более детального исследования. С июня протестующие препятствовали вывозу бюллетеней из комплекса, требуя ответственности за их нехватку и повторного проведения выборов.

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