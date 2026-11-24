«Вашингтон Коммандерс» в Ландовере, штат Мэриленд, США, победили «Цинциннати Бенгалс» со счетом 22:20 в матче по американскому футболу. Новичок Дрю Стивенс реализовал пять филд-голов — свой лучший показатель в сезоне, а решающий удар с 26 ярдов выполнил с окончанием игрового времени, сообщает The Japan Times.

Решающая атака Вашингтона

За 46 секунд до конца «Бенгалс» вышли вперед — 20:19 — после 56-ярдового филд-гола Эвана Макферсона. В ответ квотербек «Коммандерс» Джейден Дэниелс дважды нашел пасом Антонио Уильямса: на 22 и 42 ярда. Второй прием мяча вывел Вашингтон на 8-ярдовую линию соперника.

Хозяева успели остановить часы за четыре секунды до финала, после чего Стивенс принес команде победу. Дэниелс завершил матч с 23 точными передачами из 35 на 289 ярдов и набрал еще 55 ярдов в шести выносах. Уильямс, также новичок, установил личные сезонные максимумы — девять приемов и 122 ярда.

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Серия Цинциннати прервана

«Цинциннати» потерпели первое поражение после пяти побед подряд. Квотербек Джо Берроу отдал 28 точных передач из 40, набрал 300 ярдов и сделал два пасовых тачдауна. Результативные передачи приняли Ти Хиггинс и Колби Янг, а Бойе Мафе оформил три сэка — лучший показатель в своей карьере.

Команда из Цинциннати также прервала рекордную для франшизы серию из пяти матчей, в каждом из которых набирала не менее 30 очков. Для «Коммандерс» эта победа стала третьей в последних четырех играх; их баланс составляет 4-5-1, тогда как у «Бенгалс» — 7-3.

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