Командир 27-го и 28-го подразделений Сил быстрой поддержки Мишал Абдельрахман вместе с офицерами и военнослужащими под его командованием перешел на сторону армии Судана. Об этом сообщило Anadolu Agency со ссылкой на Суданское информационное агентство SUNA.

Переход в армию

Абдельрахман объявил о выходе из парамилитарных Сил быстрой поддержки перед представителями суданской армии и разведки. По его словам, военные, перешедшие вместе с ним, сделали это добровольно и готовы воевать на стороне вооруженных сил страны. Численность этого формирования SUNA не уточнило.

Это не первый сообщенный переход военных из рядов Сил быстрой поддержки за последние месяцы. 2 ноября армия заявляла, что другая группа бойцов сдалась 4-й пехотной дивизии в Дамазине — столице штата Голубой Нил.

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Сбитый дрон в Дарфуре

Отдельно суданская армия заявила, что ее силы противовоздушной обороны сбили беспилотник к юго-западу от Карноя в Северном Дарфуре. В кратком заявлении военные назвали аппарат «вражеским стратегическим дроном», не указав его оператора или модель.

Бои между суданской армией и Силами быстрой поддержки продолжаются с 15 апреля 2023 года. Конфликт начался из-за разногласий по поводу интеграции парамилитарного формирования в регулярные вооруженные силы. Война унесла десятки тысяч жизней, привела к перемещению миллионов людей и разрушению гражданской инфраструктуры, включая больницы и медицинские учреждения.

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