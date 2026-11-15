Командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-майор Олег Апостол заявил, что наступление Российской Федерации — государства-агрессора — в Украине замедляется, а значительные потери российской армии являются одной из причин этого. По его словам, войска РФ продолжают наступательные действия, однако не имеют быстрых оперативных успехов, которые позволили бы развивать продвижение. Об этом сообщает Politico Europe.

Апостол отметил, что захват одной лесополосы в течение месяца не может считаться оперативным успехом, на котором можно строить дальнейшее наступление. Он также оценил, что в результате двух локальных контрнаступательных операций украинские силы в этом году вернули более 800 квадратных километров территории.

Оценки потерь российской армии

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в последние месяцы Россия ежемесячно теряла более 40 тысяч военнослужащих убитыми или тяжело ранеными. Предварительные данные за октябрь, по его словам, свидетельствуют, что эта цифра могла превысить 50 тысяч.

Украина и Россия не публикуют точных данных о своих военных потерях. Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований летом оценил совокупные потери российских сил с начала полномасштабного вторжения до июня 2026 года примерно в 1,4 млн человек, в том числе 400–450 тысяч погибших. Потери Украины за этот период центр оценивал в 525–625 тысяч человек, из них 125–150 тысяч погибших.

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Противоречивые заявления о контроле над территориями

Апостол считает, что часть заявлений Москвы об успехах на фронте носит пропагандистский характер и не отражает устойчивого контроля над территориями. По его словам, российские военные иногда используют видео с одиночными военнослужащими, устанавливающими флаги, как доказательство контроля над определенными позициями.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время последнего раунда мирных переговоров при посредничестве США российская сторона утверждала, будто заняла половину подконтрольной Украине части Донбасса. В то же время Институт изучения войны оценил чистое продвижение РФ в этом году лишь в 73 квадратных километра, тогда как Москва заявляет о захвате 6 500 квадратных километров.

Командующий ДШВ добавил, что Украина предпочитает локальные наступательные действия, чтобы уменьшать потери личного состава. По его словам, целью таких операций во многих случаях является стабилизация линии фронта, а не захват новых территорий.

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