В Израиле командующий Пятым флотом США вице-адмирал Керт Реншоу завершил визит, в ходе которого встретился с командующим израильскими ВМС генерал-майором Эялем Харелем и высшим командованием флота. Об этом со ссылкой на Армию обороны Израиля сообщает Jerusalem Post.

Безопасность судоходства

Стороны обсудили деятельность израильских ВМС во время боевых действий на различных направлениях, координацию между военно-морскими силами и обмен технологическими знаниями. Отдельными темами стали укрепление партнерства для поддержания региональной стабильности и безопасности морских путей.

Визит состоялся на фоне высокой региональной напряженности вокруг Ирана, в частности в морской сфере. Пятый флот США базируется в Бахрейне и отвечает за Персидский залив и Красное море.

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Стратегические маршруты

Американские военные работают над обеспечением свободы судоходства в стратегически важных узких морских проходах, в частности в Ормузском проливе, проливе Баб-эль-Мандеб и Суэцком канале. Эти маршруты имеют значение и для Израиля.

По данным издания, израильские ВМС также действуют в районах пролива Баб-эль-Мандеб и Суэцкого канала. В течение последнего года израильские моряки провели несколько учений с Пятым флотом США, отрабатывая сценарии морского боя, досмотр судов и поисково-спасательные операции в открытом море.

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