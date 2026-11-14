Командующий ВМС Турции адмирал Эрджюмент Татлыоглу заявил в Александрии, Египет, что Турция стремится развивать совместное с Египтом строительство военных кораблей. Об этом он сообщил во время военно-морских учений Sea of Friendship 2026, пишет Defense News.

Учения в Александрии

Маневры продолжались с 4 по 9 ноября под командованием Северного флота Египта. Предыдущие учения состоялись в 2025 году после 13-летнего перерыва. Турция задействовала в них крупнейший корабль своего флота — десантный корабль TCG Anadolu.

Программа учений включала действия надводных сил, противолодочные операции, противовоздушную оборону и тренировки по подводному штурму. 7 ноября Татлыоглу провел переговоры со своим египетским коллегой вице-адмиралом Махмудом Аделем Фавзи на военно-морской базе в Александрии.

Беспилотные системы и кораблестроение

По словам Татлыоглу, оба флота предпринимают конкретные шаги для расширения взаимодействия в сфере воздушных и морских беспилотных систем. В учениях участвовали беспилотник Bayraktar TB3 и одноразовый надводный беспилотный аппарат MKE Pirana.

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Турецкий адмирал отметил, что Турция хочет вывести оборонное сотрудничество с Египтом в морской сфере на более высокий уровень посредством совместного кораблестроения — по образцу взаимодействия с Пакистаном в рамках проекта MILGEM. Этот проект ВМС Турции начали для проектирования и строительства собственных морских платформ; в его рамках были разработаны корветы класса Ada и фрегаты класса Istanbul.

Морское соглашение с Ливией

Фавзи заявил, что учения были хорошо спланированы и проведены, несмотря на не слишком благоприятные морские условия. Он также предположил, что в ближайшем будущем египетские и турецкие ВМС могут действовать бок о бок в совместных миссиях.

Учения состоялись через 15 дней после того, как Палата представителей на востоке Ливии 20 октября ратифицировала турецко-ливийское соглашение о морских юрисдикциях. В то же время министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти во время визита в Стамбул 23 октября назвал это соглашение полностью недействительным.

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