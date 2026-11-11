Компания Komatsu Mining планирует до 2030 года закрыть предприятие в Мосс-Вейле в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. В рамках поэтапного сворачивания работы там планируется сократить около 265 рабочих мест. Об этом сообщает ABC News.

Работы перенесут в другие регионы

В Komatsu заявили, что реструктуризация должна упростить операционную деятельность и учесть изменения на австралийском рынке и потребности клиентов. Часть работ с предприятия в Мосс-Вейле планируют перенести в Резерфорд в регионе Хантер-Вэлли в Новом Южном Уэльсе и Рокгемптон в центральной части Квинсленда. Некоторые работы по изготовлению деталей и механической обработке компания намерена передать австралийским поставщикам.

Представительница Komatsu Хелен Гибсон отметила, что работники были среди первых, кого проинформировали о решении, и в ближайшее время изменений для них не предусмотрено. По словам представителя Австралийского профсоюза работников обрабатывающей промышленности Натана Эверсона, сокращения будут происходить в шесть этапов до 2030 года.

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Профсоюз заявил о переносе части работ

Эверсон сообщил, что во время встречи с представителями работников компания заявила о переносе в Китай работ по производству нового горнодобывающего оборудования. По его словам, Komatsu объяснила это тем, что изготовление деталей и механическая обработка больше не являются конкурентоспособными на рынке. Он также отметил, что реструктуризация затронет и площадку в Резерфорде.

Глава Business Southern Highlands Грег Уэлш оценил возможное ежегодное сокращение потребительских расходов в регионе примерно в 20 млн австралийских долларов, если работники с семьями покинут этот район. Федеральный депутат от Лейбористской партии Кэрол Берри, представляющая Уитлам, планирует встретиться с Komatsu, чтобы обсудить причины закрытия и поддержку персонала.

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