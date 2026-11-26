Комбинация омега-3 и низких доз аспирина вместе со стандартным стоматологическим лечением тяжелого пародонтита показала почти такой же клинический результат, как антибиотики. В годовом исследовании с участием 109 пациентов целевого показателя достигли 57,7% участников, получавших омега-3 и аспирин, и около 58% тех, кто принимал метронидазол и амоксициллин, сообщает ScienceDaily.

Как проводилось исследование

Всем участникам провели поддесневую очистку поверхностей зубов — стандартную процедуру удаления бактериальных отложений и зубного камня. Затем пациентов случайным образом распределили на четыре группы: с плацебо; с двухнедельным курсом антибиотиков; с шестью месяцами приема трех граммов омега-3 в день и низкой дозы аспирина; а также с сочетанием обеих схем.

Состояние пациентов оценивали через три, шесть и 12 месяцев. Критерием успеха было наличие не более четырех глубоких пародонтальных карманов после лечения. В группе плацебо такого результата достигли 23,1% участников. Сочетание антибиотиков с омега-3 и аспирином не дало дополнительной пользы.

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Эффект после завершения схемы

Исследователи отметили, что через шесть месяцев после прекращения приема омега-3 и аспирина клинические результаты в этой группе оставались похожими на показатели на момент завершения лечения. Ученые предполагают, что омега-3 может способствовать образованию молекул, связанных с завершением воспаления и восстановлением тканей, а низкие дозы аспирина — усиливать этот процесс.

Авторы подчеркивают, что результаты не означают немедленной замены антибиотиков в повседневной стоматологической практике. Участники исследования не имели других существенных системных или стоматологических заболеваний, поэтому выводы требуют проверки в более крупных и разнообразных группах пациентов. Омега-3 и аспирин применялись только как дополнение к профессиональному лечению, а не вместо него; аспирин также может повышать риск кровотечения и подходит не всем пациентам.

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