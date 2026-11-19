На симпозиуме EORTC-NCI-AACR в Барселоне, Испания, представили результаты раннего клинического испытания комбинации экспериментального препарата IACS-6274, бевацизумаба и химиотерапии паклитакселом для пациенток с распространенным раком яичников, который трудно поддается лечению. Как сообщает News-Medical, у девяти из 13 участниц с опухолями, которые можно было оценить по результатам сканирования, зафиксировали подтвержденный частичный ответ: опухоли уменьшились как минимум на 30%.

Результаты раннего испытания

В исследовании фазы I приняли участие 14 пациенток с распространенным раком яичников в возрасте от 45 до 75 лет, средний возраст составил 56 лет. В 13 из 14 случаев опухоли не реагировали на терапию препаратами платины. У трех участниц заболевание оставалось стабильным, а одна выбыла из исследования из-за раннего клинического прогрессирования, поэтому повторное сканирование для оценки опухоли не проводили.

Через 12 недель после начала лечения заболевание удавалось контролировать у 11 из 13 оцениваемых участниц, или у 85%. У десяти из 13 пациенток частичный ответ или стабилизация заболевания продолжались не менее четырех месяцев. Для части участниц продолжительность лечения превысила 37 месяцев.

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Безопасность и дальнейшее исследование

Участницы принимали IACS-6274 перорально в дозе 120 или 180 мг дважды в день вместе с бевацизумабом и паклитакселом. Исследователи оценили оба режима дозирования как хорошо переносимые. Среди частых легких побочных эффектов были тошнота, усталость, выпадение волос, анемия, носовые кровотечения, нейтропения, повышение уровня печеночных ферментов, нарушения состояния ногтей и зрительные расстройства. Более серьезные побочные эффекты, включая нейтропению, повышенное артериальное давление и анемию, успешно лечили; побочных явлений, ограничивающих дозу терапии, не зафиксировали.

Исследователи также анализировали образцы опухолей и крови. У восьми из 14 участниц выявили потерю ASNS, а шесть из этих восьми имели частичный ответ по данным визуализации. IACS-6274 является ингибитором GLS1 — фермента, связанного с использованием глутамина опухолевыми клетками. Авторы планируют включить в исследование еще 15 пациенток, а при сохранении эффективности — еще 15.

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