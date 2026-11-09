В Колумбии и на Ямайке стратегия лечения гипертонии комбинированным препаратом в одной таблетке оказалась эффективнее обычного поэтапного назначения нескольких лекарств. О результатах кластерного рандомизированного клинического исследования сообщает News-Medical.

Исследование в 40 клиниках

Испытание CATCH продолжалось четыре года и охватило 1706 пациентов с неконтролируемой артериальной гипертензией, которых лечили в 40 учреждениях первичной медицинской помощи Колумбии и Ямайки. В половине клиник применяли стандартный подход: пациенты начинали с одного антигипертензивного препарата, а врачи постепенно повышали дозу или добавляли другие лекарства, если давление оставалось неконтролируемым.

В других клиниках пациентам назначали одну таблетку, содержавшую два или три препарата для снижения давления. Медсестры также обучали участников самостоятельно измерять давление дома с помощью предоставленного оборудования и регулярно проверяли результаты. Отдельно консультант по вопросам здоровья помогал пациентам соблюдать назначенное лечение.

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Разница через 18 месяцев

Через 18 месяцев систолическое артериальное давление в группе комбинированного препарата снизилось в среднем примерно на 19 мм рт. ст. В группе обычного лечения снижение составило 9 мм рт. ст. Целевого показателя — менее 130/80 мм рт. ст. — достигли почти 70% участников группы с одной таблеткой и 29% пациентов, получавших стандартную помощь.

Через шесть месяцев после завершения исследования 75% участников группы вмешательства продолжали получать комбинированный препарат в одной таблетке, оплаченный страховыми или государственными программами, и сохраняли лучший контроль давления. Авторы назвали такой подход потенциально устойчивым для стран с низким и средним уровнем дохода. Результаты опубликовали в журнале JAMA одновременно с презентацией на Научных сессиях Американской кардиологической ассоциации 2026 года.

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