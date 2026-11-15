Комета 220P/McNaught этим летом дважды резко увеличила яркость после того, как нагрев Солнцем вызвал выбросы газа и пыли из-под ее поверхности. Во время вспышек в космос попали десятки или сотни миллиардов фунтов кометной пыли, которая рассеивала солнечный свет и образовала более яркую кому вокруг ядра.

Как сообщает Space.com, в конце мая видимая звездная величина кометы составляла +17,39. Менее чем за 14 часов она изменилась до +11,05, что означало резкий рост яркости, а 2 июня достигла +8,23. Это на короткое время сделало 220P/McNaught доступной для наблюдений в бинокль 10×50 из темной местности.

Вторая вспышка в июле

В конце июля комета пережила еще один выброс. Ее яркость выросла со звездной величины +14 28 июля до +6,1 6 августа. Исследователи связывают явление с сублимацией льдов — переходом веществ, в частности воды, углекислого газа и азота, непосредственно в газ. Давление выходящего наружу газа разрушает отдельные участки пылевой коры кометы.

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Пылевая оболочка вокруг ядра

Согласно моделям, построенным на основе наблюдений, частицы пыли размером в миллионные доли метра разлетались от кометы со скоростью около 390 метров в секунду. Ученый Жозеп М. Триго-Родригес заявил, что отделение локальных частей коры сформировало богатую пылью оболочку и увеличило яркость объекта в 250 раз за полсуток.

220P/McNaught открыл австралийский первооткрыватель комет Роберт Макнот в 2004 году. Это короткопериодическая комета семейства Юпитера, которая обращается вокруг Солнца примерно за пять с половиной лет. После ближайшего в этот раз подхода к Земле 12 октября она тускнеет и направляется к наиболее удаленной точке своей орбиты. Результаты исследования были опубликованы 3 ноября в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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