В Великобритании 51-летнего актёра и комика Расселла Брэнда признали виновным в изнасиловании женщины в 2009 году и сексуальных нападениях на трёх других женщин. Об этом сообщает CBS News.

Обвинения против Брэнда

По данным издания, Брэнду предъявили три обвинения в изнасиловании, три — в сексуальных нападениях и одно — в попытке непристойного посягательства. Он не признал вину по предъявленным обвинениям.

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Заявления шести женщин

Обвинения основывались на заявлениях шести женщин. По информации CBS News, они касались событий на протяжении десятилетнего периода — с 1999 по 2009 год. Заявления шести женщин охватывают весь промежуток между 1999 и 2009 годами, а не только эпизод, датированный 2009 годом, в целом.

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