Окружной суд Токио приговорил бывшего участника японского комедийного трио Jungle Pocket Синдзи Сайто к четырем годам лишения свободы за сексуальное насилие над коллегой во время телевизионных съемок. Как сообщает The Japan Times, приговор 44-летнему комику огласили 16 ноября.

Обстоятельства дела

Суд признал Сайто виновным в принуждении к половому акту и непристойном нападении. По данным суда, в июле 2024 года в автобусе съемочной группы телепрограммы, когда они находились наедине между съемками в токийском районе Синдзюку, он трогал женщину в возрасте от 20 до 29 лет и принудил ее к оральному сексу.

Сайто признал, что сексуальные действия произошли, однако вину не признал. Он утверждал, что женщина якобы вела себя так, словно ей нравился контакт, и в конце поцеловала его. Защита также заявляла, что комик не имел влияния на ее карьеру.

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Выводы суда

Прокуратура настаивала, что потерпевшая сопротивлялась, но не могла полностью противостоять действиям Сайто из-за неравенства их положения: он мог влиять на ее трудоустройство, хотя они познакомились в тот же день. Суд согласился с этим аргументом, признав, что дисбаланс сил объясняет, почему женщине было сложно сопротивляться и сообщить об инциденте.

Судья Юко Ито также приняла во внимание, что женщина рассказывала матери и знакомому о дискомфорте после встречи и обращалась к психиатру. В решении указано, что Сайто не выразил раскаяния и приводил нелогичные оправдания своих действий.

Исключение из трио

Агентство Yoshimoto Kogyo расторгло контракт с Сайто в октябре 2024 года после передачи его дела прокурорам. Jungle Pocket было основано в 2006 году Сайто, Хирохисой Отой и Отакэ. Трио специализировалось на скетч-комедии и заняло второе место на конкурсе King of Conte телеканала TBS в 2016 году.

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