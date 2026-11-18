Комиссар MLB Роб Манфред заявил, что владельцы клубов не готовы ратифицировать новое коллективное соглашение без введения верхнего и нижнего пределов зарплат. Из-за спора с профсоюзом игроков локаут в лиге может начаться 2 декабря и поставить под угрозу сезон 2027 года, сообщает The Guardian.

Действующее пятилетнее коллективное соглашение истекает 1 декабря в 23:59 по восточному стандартному времени. В случае локаута MLB приостановит все обмены и подписание контрактов. Это может стать десятым прекращением работы в бейсболе с 1972 года.

Позиция владельцев клубов

Манфред заявил, что, по оценке лиги, большинство болельщиков поддерживают введение потолка зарплат и минимального уровня расходов на состав. Он сказал, что такую модель поддерживают 70% фанатов, и назвал конкурентный баланс серьезной проблемой для MLB.

Согласно предложенной MLB схеме, в 2028 году жесткий потолок зарплат составил бы 258,2 млн долларов, а минимальный уровень — 180,2 млн долларов. Командам разрешили бы тратить не менее 90% от этого минимума, то есть 162,18 млн долларов, однако в течение трех лет они должны были бы полностью выполнить требование о минимальных расходах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возражения профсоюза

План также предусматривает ограничения для индивидуальных контрактов и, по утверждению MLB, распределение доходов в соотношении 50 на 50. В то же время профсоюз MLBPA возражает против определения доходов и расходов, которое предлагает руководство лиги. Игроки заявили, что никогда не примут потолок зарплат.

Со своей стороны игроки предложили ввести налог на конкурентную добросовестность для клубов, которые не достигают минимального фонда зарплат. Они также добиваются повышения порога налога на роскошь и расширения прав на зарплатный арбитраж. Манфред обвинил профсоюз в отсутствии содержательного движения навстречу позиции владельцев.

В последний раз руководство бейсбола предлагало потолок зарплат в 1994 году. Тогда это привело к забастовке, которая длилась почти восемь месяцев, и отмене Мировой серии впервые за 90 лет.

Читай нас в