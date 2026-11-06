В Великобритании комиссар лондонской Столичной полиции Марк Роули заявил, что после обвинительного приговора актеру и комику Расселлу Бранду другие предполагаемые потерпевшие, вероятно, обратятся в правоохранительные органы. Об этом сообщает TimesLIVE.

Приговор Бранду

Лондонский суд в четверг признал 51-летнего Бранда виновным в изнасиловании одной женщины и сексуальном насилии в отношении еще трех. Приговор ему должны вынести в понедельник, и актеру грозит длительное лишение свободы.

Роули в интервью BBC отметил, что после осуждения известных людей за сексуальные преступления новые предполагаемые потерпевшие нередко обращаются в полицию. По его словам, обвинительный приговор может придать людям уверенности в том, что их свидетельствам поверят.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие расследования

Полиция также расследует еще два сообщения о предполагаемых изнасилованиях, в которых фигурирует Бранд. В одном из этих эпизодов предполагаемой потерпевшей на тот момент было 16 лет.

Премьер-министр Энди Бернэм отметил мужество потерпевших, рассказавших о действиях Бранда. Он заявил, что не знал о полном масштабе поведения бывшего комика, когда в 2014 году публично выразил ему поддержку.

Читай нас в