В Австралии комиссар полиции Западной Австралии Кол Бланш заявил, что констеблю Лаклану Костелло очень повезло сохранить работу после дисциплинарного взыскания. Оно касалось нашивки на его жилете и отключения нагрудной камеры во время задержания 16-летнего подростка в Джералдтоне в сентябре 2024 года. Как сообщает ABC News Australia, на жилете констебля была надпись FOLD CTS.

Дисциплинарное взыскание

Бланш назвал такое поведение неприемлемым при любых обстоятельствах. По его словам, Костелло оставили в том же звании в рамках дисциплинарного наказания, однако он продолжает служить в полиции.

Комиссар сообщил, что взыскание также касалось отключения Костелло нагрудной камеры вопреки полицейским правилам. Он предупредил, что офицер потеряет работу, если допустит еще одно нарушение, и добавил, что констебль находится под строгим контролем.

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Объяснение надписи

По информации Бланша, фраза на нашивке связана с термином из регби, означающим грубую игру. В разговорном употреблении это выражение также может означать настолько сильный удар, что человек падает. Комиссар отметил, что Костелло тренирует молодежь и занимается спортом со многими детьми в сообществе, однако такая надпись не должна была появляться на жилете полицейского при исполнении обязанностей.

Видео, полученное ABC, показывает, как Костелло надевает на подростка наручники и сажает его в автомобиль для допроса, а примерно через 90 секунд выключает нагрудную камеру. Позже на записи он, по-видимому, замечает камеру коллеги и на мгновение поднимает руку, чтобы закрыть ее.

Бланш отверг утверждения Службы юридической помощи аборигенам о том, что полицейские часто выключают нагрудные камеры. Вместе с тем он пообещал расследовать этот вопрос, если будут предоставлены доказательства.

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