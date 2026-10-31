В Кении Комиссия по распределению доходов (CRA) предложила выделить 47 округам 457,28 млрд шиллингов в качестве их доли общегосударственных доходов в финансовом году, заканчивающемся 30 июня 2028 года. Это на 29,28 млрд шиллингов больше, чем 428 млрд шиллингов, которые децентрализованные единицы получили в текущем финансовом году, сообщает Nation Kenya.

Распределение доходов

Предложение CRA основано на прогнозируемых доходах, подлежащих распределению, в размере 3,24 трлн шиллингов. Национальному правительству предлагается направить 2,78 трлн шиллингов, округам — 457,28 млрд шиллингов, а еще 10,25 млрд шиллингов — в Фонд выравнивания.

Председатель CRA Мэри Чебукати заявила, что увеличение должно покрыть оплату труда работников системы всеобщего охвата медицинскими услугами (UHC), реализацию четвертого цикла выплат для государственных и публичных должностных лиц, выполнение коллективного договора медсестер и акушерок, а также трехпроцентный рост предоставления услуг округами.

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По ее словам, предложенная доля округов составляет 22,3% от последних проверенных и утвержденных национальных доходов. Это превышает конституционный минимум в 15%, предусмотренный статьей 203(2) Конституции Кении.

Расходы окружных органов

Комиссия также рекомендовала Сенату повысить лимит текущих расходов окружных ассамблей до 50,36 млрд шиллингов в 2027/2028 финансовом году. Это на 11,17 млрд шиллингов больше действующего лимита в 39,19 млрд шиллингов. Дополнительные средства предлагается использовать, в частности, на оплату труда, операционные расходы, компенсацию транспортных расходов, обучение и новую кадровую модель.

В то же время Совет губернаторов Кении заявил о задержке выплаты 8,9 млрд шиллингов, предназначенных для оплаты работников UHC, которых округа начали переводить на постоянные должности с пенсионным обеспечением. Председатель совета Мутоми Нджуки призвал безотлагательно перечислить эти средства. Рекомендации CRA должны пройти предусмотренную законом процедуру рассмотрения бюджета.

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