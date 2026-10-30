В Южно-Африканской Республике комиссия Мадланги заявила, что бизнесмен Сулиман Керрим нарушил условие залога. Согласно ему, его адвокаты должны были лично явиться в комиссию в течение 48 часов, чтобы согласовать следующую явку Керрима для продолжения дачи показаний.

Письмо вместо личной явки

Как сообщает TimesLIVE, адвокаты Керрима направили комиссии письмо, в котором обратили внимание на решение магистратского суда Претории относительно залога. При этом они не явились в комиссию лично, как предусматривало условие залога.

Представитель комиссии Джереми Майклс заявил, что адвокаты не предприняли действий, предусмотренных соответствующим условием. По его словам, в результате Керрим не выполнил условие залога.

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Залог и задержание

В среду суд назначил Керриму залог в размере 100 тысяч рандов по делу, связанному с его неявкой в комиссию для продолжения дачи показаний. Суд также отметил, что несоблюдение любого из условий может считаться нарушением условий залога и привести к выдаче ордера на арест.

Ранее в этом месяце Керрима задержали в международном аэропорту имени О. Р. Тамбо после того, как он не явился перед комиссией.

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