В Вашингтоне, США, независимая комиссия Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) начала оценку того, сохранили ли страны Америки статус ликвидации эндемической передачи кори. Особое внимание уделят США, Мексике и Гватемале, которые могут утратить этот статус, сообщает Al Jazeera.

Критерии сохранения статуса

Региональная комиссия по мониторингу и повторной верификации является независимой группой специалистов в области эпидемиологии, общественного здравоохранения и вирусологии. Она анализирует отчеты всех 35 государств-членов PAHO, в том числе эпидемиологические данные за 2025 год и первую половину 2026 года.

Страна теряет статус ликвидации кори, если один и тот же штамм вируса непрерывно передается на ее территории или в определенной географической зоне не менее 12 месяцев. Чтобы установить связи между инфекциями, специалисты используют генетическое секвенирование и анализируют пути распространения вируса. Они также учитывают охват вакцинацией, возможности системы эпиднадзора за заболеванием и скорость реагирования на вспышки.

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Ситуация в Америке

США имеют статус ликвидации эндемической передачи кори с 2000 года, однако с января 2025 года там продолжаются вспышки. В Мексике также фиксируют затяжную передачу вируса. Помимо этих стран и Гватемалы, в группе риска находятся Перу и Боливия. Канада утратила соответствующий статус в ноябре.

По данным PAHO, с января по октябрь 2026 года в 17 странах и территориях Америки подтвердили 57 666 случаев кори. Комиссия будет работать в Вашингтоне до пятницы, после чего передаст рекомендации директору PAHO Жарбасу Барбозе, который примет окончательное решение. Официальное объявление ожидается в начале следующей недели.

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