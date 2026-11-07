В Исламабаде Информационная комиссия Пакистана обязала секретариат Национальной ассамблеи предоставить подробные сведения о расходах, компенсациях за поездки, льготах и привилегиях председателей и членов постоянных парламентских комитетов и подкомитетов. Решение приняли после апелляции журналистки Саддии Мажар, сообщает Dawn.

Ответы на 13 вопросов

21 июня журналистка подала запрос на информацию о работе и финансовых расходах парламентских комитетов, начиная с января 2025 года. Она попросила предоставить перечни постоянных комитетов и подкомитетов, количество проведенных ими заседаний, совокупные расходы на эти заседания, данные о выплатах на командировки членам и председателям комитетов, а также сведения о других льготах и выплатах депутатам.

После того как секретариат Национальной ассамблеи не предоставил удовлетворительного ответа, Мажар 5 июля подала апелляцию в Информационную комиссию. Секретариат передал заявительнице свои ответы, однако она заявила, что, помимо вопроса о перечне постоянных комитетов, 13 других вопросов остались без ответа.

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Срок для секретариата

Комиссия, изучив ответы и информацию на официальном сайте Национальной ассамблеи, признала, что значительная часть парламентских данных уже опубликована. В то же время она отметила, что эти материалы не содержат конкретных ответов на запрос журналистки.

Информационная комиссия поручила секретарю Национальной ассамблеи в течение 10 дней предоставить полные и четкие ответы на вопросы со второго по четырнадцатый. Рассмотрение исполнения этого распоряжения назначили на 19 ноября. Закон Пакистана о праве доступа к информации 2017 года позволяет гражданам подавать запросы в государственные органы, в том числе относительно предоставления льгот, привилегий, контрактов и соглашений.

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