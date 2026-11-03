В провинции Гаутенг в ЮАР Южноафриканская комиссия по правам человека (SAHRC) опубликовала отчёт о кризисе водоснабжения и санитарии. Документ представили 2 ноября после слушаний 19–21 мая с участием восьми органов, ответственных за водоснабжение, сообщает Daily Maverick.

В день презентации жители Парктаун-Уэст и прилегающих районов протестовали возле офиса Johannesburg Water в районе Ньютаун в Йоханнесбурге. По данным издания, некоторые домохозяйства оставались без воды из кранов до 12 недель.

Причины перебоев

В SAHRC связали регулярные перебои с устаревшей и изношенной муниципальной инфраструктурой, потерями воды из-за неотремонтированных утечек и недостаточной мощностью насосных станций и резервуаров. В отчёте также отмечены масштабные проблемы с очисткой сточных вод, которые приводят к серьёзному загрязнению рек.

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Согласно выводам комиссии, технические проблемы усугубляют нехватка специалистов, в частности инженеров и операторов технологических процессов, неустранённые нарушения при расходовании средств и слабый сбор платежей. SAHRC предоставила восемь рекомендаций по реагированию на кризис.

Новые перебои и выполнение рекомендаций

3 ноября компания Rand Water сообщила о масштабных перебоях с подачей воды в Экурхулени, Тшване и Леседи, а также в трёх муниципалитетах провинции Мпумаланга. По данным компании, причиной стало отключение электроэнергии в Ист-Рэнде, которое остановило работу насосной станции Mapleton.

В ходе расследования SAHRC восемь из девяти руководителей муниципалитетов или городов пришлось вызывать повестками. Комиссар Хенк Босгофф заявил, что сотрудничество с комиссией является юридической обязанностью. В то же время рекомендации SAHRC не являются обязательными к исполнению: в апреле 2026 года Конституционный суд отклонил заявление комиссии о разрешении на обжалование решения, которое подтвердило отсутствие у неё полномочий принудительного исполнения, подобных полномочиям общественного защитника.

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