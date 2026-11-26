Во Франции депутаты Национального собрания и сенаторы не смогли достичь компромисса по проекту бюджета социального страхования на 2027 год. Документ вернули в нижнюю палату парламента для дальнейшего рассмотрения, сообщает Anadolu Agency.

Переговоры в комиссии не дали результата

Совместная парламентская комиссия, в которую вошли семь депутатов Национального собрания и семь сенаторов, не смогла согласовать текст законопроекта во время переговоров в четверг утром. Теперь законопроект должен пройти еще одно чтение в нижней палате, после чего его вновь передадут в Сенат.

Премьер-министр Себастьен Лекорню заявил, что правительство продолжит искать договоренность. Новое рассмотрение документа в Национальном собрании должно начаться 7 декабря.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Спор о пенсионной реформе

В октябре Национальное собрание отклонило проект бюджета, а 18 ноября Сенат существенно изменил его и одобрил: 201 голос — за, 124 — против. Одним из главных предметов разногласий стала приостановка пенсионной реформы 2023 года, на которую правительство согласилось в прошлом году. Сенат стремился восстановить действие реформы с 2027 года, тогда как многие депутаты Национального собрания выступили против этого.

Правительство планирует сократить дефицит системы социального страхования с ожидаемых 21,8 млрд евро в 2026 году до 12,7 млрд евро в 2027 году. Предложенные меры предусматривают экономию на расходах в сфере здравоохранения и изменения в пенсионных выплатах.

Читай нас в