Комиссия Сейма Польши по делам специальных служб 18 ноября рассмотрит информацию о нападении, произошедшем 7 ноября в Кракове. На закрытом заседании выступят глава Агентства внутренней безопасности Польши и главный комендант полиции, сообщает RMF24.

Закрытое заседание комиссии

Вопрос о нападении внесли в обновленную повестку дня ближайшего заседания комиссии. Депутаты заслушают представителей Агентства внутренней безопасности и полиции по поводу события, которое в повестке дня названо террористическим актом, совершенным 7 ноября 2026 года в Кракове.

Нападение на Главной рыночной площади

По данным издания, в субботу 24-летний мужчина въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь Кракова, после чего открыл огонь из автоматического оружия по прохожим. Погибли шесть человек, еще 16 получили ранения, среди них двое полицейских. Правоохранители ранили и задержали нападавшего. Он умер в больнице утром в понедельник.

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В квартире в Островце-Свентокшиском также нашли тела родителей и сестры нападавшего.

Вопрос дезинформации

Комиссия также заслушает информацию о действиях по дезинформации в социальных сетях, которые могли быть организованы или инспирированы иностранными спецслужбами. В этой части заседания должны принять участие представители министра-координатора спецслужб, а также руководители Агентства внутренней безопасности, Агентства разведки, Службы военной контрразведки, Службы военной разведки и Центрального антикоррупционного бюро.

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